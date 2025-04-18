2 milhões de pessoas moram em vias sem rampa para cadeirante no ES

Pessoa de cadeira de rodas Crédito: Freepik

Novos dados do Censo Demográfico 2022, divulgados na quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram as características urbanísticas do entorno dos domicílios brasileiros. No Espírito Santo, um dos dados em destaque é que 2 milhões de pessoas moram em vias sem rampa para cadeirante no Estado. O levantamento das características urbanísticas do entorno dos domicílios observou dez quesitos relacionados à infraestrutura urbana brasileira.

Em 2022, das 3,3 milhões de pessoas residentes em áreas com características urbanas no Espírito Santo, 2 milhões (62,4%) moravam em vias sem rampa para cadeirantes. Em 2010, eram 2,6 milhões (94,6%). Já 543,7 mil (16,7%) viviam em vias com calçadas livres de obstáculos, quesito novo do Censo Demográfico 2022.

Além disso, segundo o Censo 2022, 2,6 milhões dos moradores (79,0%) viviam em vias com calçada, frente a 1,6 milhão (57,7%) em 2010. Pontos de ônibus ou van foram identificados em vias onde moravam 346,3 mil pessoas (10,6%) e pista sinalizada para bicicletas, onde residem 80,3 mil pessoas (2,5%). Em entrevista à CBN Vitória, o chefe da Seção de Bases Territoriais do IBGE no Espírito Santo, Fernando Jakes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!