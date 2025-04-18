Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Censo 2022

2 milhões de pessoas moram em vias sem rampa para cadeirante no ES

Dados do IBGE, mostram as características urbanísticas do entorno dos domicílios brasileiros

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 11:41

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 abr 2025 às 11:41
Pessoa de cadeira de rodas
Pessoa de cadeira de rodas Crédito: Freepik
Novos dados do Censo Demográfico 2022, divulgados na quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram as características urbanísticas do entorno dos domicílios brasileiros. No Espírito Santo, um dos dados em destaque é que 2 milhões de pessoas moram em vias sem rampa para cadeirante no Estado. O levantamento das características urbanísticas do entorno dos domicílios observou dez quesitos relacionados à infraestrutura urbana brasileira.
Em 2022, das 3,3 milhões de pessoas residentes em áreas com características urbanas no Espírito Santo, 2 milhões (62,4%) moravam em vias sem rampa para cadeirantes. Em 2010, eram 2,6 milhões (94,6%). Já 543,7 mil (16,7%) viviam em vias com calçadas livres de obstáculos, quesito novo do Censo Demográfico 2022.
Além disso, segundo o Censo 2022, 2,6 milhões dos moradores (79,0%) viviam em vias com calçada, frente a 1,6 milhão (57,7%) em 2010. Pontos de ônibus ou van foram identificados em vias onde moravam 346,3 mil pessoas (10,6%) e pista sinalizada para bicicletas, onde residem 80,3 mil pessoas (2,5%). Em entrevista à CBN Vitória, o chefe da Seção de Bases Territoriais do IBGE no Espírito Santo, Fernando Jakes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fernando Jakes -18-04-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados