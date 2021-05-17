2ª dose da Coronavac: estratégias de Vila Velha, Viana e Cariacica

Vacinação contra covid Crédito: Marcelo Prest - arquivo

A distribuição da vacina da Coronavac provaca atrasos para as cidades darem andamento à imunização dos grupos prioritários e que já receberam a primeira dose (D1). Como a imunização precisa da segunda dose (D2), há uma espera por parte da população para conseguir a aplicação, mas tudo depende da chegada de remessas ao Espírito Santo.

Em Viana, a imunização é domiciliar, já que há 100% de controle do público-alvo - a chamada cobertura de 'Estratégia de Família'. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, explica que foi feito um mutirão recente, no fim de semana, para aplicar a D2 da Coronavac em 1,2 mil pessoas do grupo de idosos de 60 anos ou mais. "Viana ainda tem 2 mil pessoas para receber a segunda dose", declarou.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Jaquelini Jubini 17/05/2021

Já em Vila Velha, esse número é muito maior: 19 mil pessoas esperam pela D2, de acordo com Cátia Lisboa, secretária municipal de Saúde. Ela explica que na última sexta-feira (14), a Secretaria divulgou uma lista de 1,9 mil nomes dos chamados para segunda dose da Coronavac, que tomaram a D1 entre os dias 20 a 27 de março. Na 19ª remessa de lotes de vacinas enviadas pelo Estado à cidade na sexta-feira (13), constam 4.450 doses da Coronavac. Durante a tarde, o governo do Estado anunciou a chegada de mais imunizantes, o que pode mudar a estratégia da cidade nesta semana. Ouça:

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