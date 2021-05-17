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Grande Vitória

2ª dose da Coronavac: estratégias de Vila Velha, Viana e Cariacica

Carregamentos com doses insuficientes tem provocado apreensão sobre aplicação da segunda dose da vacina

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 20:09

Publicado em 

17 mai 2021 às 20:09
Vacinação contra covid
Vacinação contra covid Crédito: Marcelo Prest - arquivo
A distribuição da vacina da Coronavac provaca atrasos para as cidades darem andamento à imunização dos grupos prioritários e que já receberam a primeira dose (D1). Como a imunização precisa da segunda dose (D2), há uma espera por parte da população para conseguir a aplicação, mas tudo depende da chegada de remessas ao Espírito Santo.
Em Viana, a imunização é domiciliar, já que há 100% de controle do público-alvo - a chamada cobertura de 'Estratégia de Família'. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, explica que foi feito um mutirão recente, no fim de semana, para aplicar a D2 da Coronavac em 1,2 mil pessoas do grupo de idosos de 60 anos ou mais. "Viana ainda tem 2 mil pessoas para receber a segunda dose", declarou.
Entrevista Jaquelini Jubini 17/05/2021
Já em Vila Velha, esse número é muito maior: 19 mil pessoas esperam pela D2, de acordo com Cátia Lisboa, secretária municipal de Saúde. Ela explica que na última sexta-feira (14), a Secretaria divulgou uma lista de 1,9 mil nomes dos chamados para segunda dose da Coronavac, que tomaram a D1 entre os dias 20 a 27 de março. Na 19ª remessa de lotes de vacinas enviadas pelo Estado à cidade na sexta-feira (13), constam 4.450 doses da Coronavac. Durante a tarde, o governo do Estado anunciou a chegada de mais imunizantes, o que pode mudar a estratégia da cidade nesta semana. Ouça:
Entrevista Cátia Lisboa - 17/05/2021
Por nota, Cariacica diz que a Secretaria da Saúde também, na última sexta (14), abriu 2500 vagas para a D2 de Coronavac para pessoas com 65 anos ou mais foram agendadas para sábado. A secretaria informa que até esta segunda-feira (17), 9.754 pessoas que tomaram a primeira dose em Cariacica estão com doses atrasadas. "A Secretaria da Saúde está realizando busca ativa para priorizar usuários com maior tempo de dose atrasada".

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