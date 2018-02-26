2% dos desempregados no ES desistiram de procurar emprego

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada nesta última sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante o quarto semestre de 2017, quase 2% dos desempregados do Espírito Santo desistiram de procurar emprego. Outro dado relevante apontado pelo IBGE é que o trabalhador que atua sem carteira ganha 44% menos do que o empregado formal. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Vitória em uma entrevista com o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo.