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MERCADO DE TRABALHO

2% dos desempregados no ES desistiram de procurar emprego

Ouça a análise do coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 11:42

Publicado em 

26 fev 2018 às 11:42
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada nesta última sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante o quarto semestre de 2017, quase 2% dos desempregados do Espírito Santo desistiram de procurar emprego. Outro dado relevante apontado pelo IBGE é que o trabalhador que atua sem carteira ganha 44% menos do que o empregado formal. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Vitória em uma entrevista com o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo.
Entrevista - John Gomes - Cimar Azeredo IBGE - 16.08s - 26-02-18

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