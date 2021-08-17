18 mil doses para imunizar quem tem mais de 18 anos em Cariacica

Depois de Vitória e Vila Velha anunciarem nesta segunda-feira (17) o agendamento da vacina contra a Covid-19 para jovens de 18 anos ou mais, agora é a vez de Cariacica também disponibilizar doses para este público. O município anunciou que vai abrir 18 mil vagas para a primeira dose de quem tem 18 anos ou mais. O agendamento estará disponível nesta quarta-feira (18) a partir das 14h. O público poderá fazer a marcação das vacinas pelo site vacinaeconfia.es.gov.br. A prefeitura ressalta que o agendamento é para pessoas de qualquer idade acima de 18 anos. “Portanto, se você tem 19, 20, 21, 22, 23, 24, ou idade acima, também pode realizar o agendamento”, informou a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara. De acordo com a secretária, a previsão do município é vacinar com a primeira dose todo o público adulto, com mais de 18 anos, até o fim do mês que vem.