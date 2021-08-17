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Vacina Covid-19

18 mil doses para imunizar quem tem mais de 18 anos em Cariacica

O agendamento acontece nesta quarta-feira (18), a partir das 14 horas, no site vacinaeconfia.es.gov.br

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2021 às 10:38
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Depois de Vitória e Vila Velha anunciarem nesta segunda-feira (17) o agendamento da vacina contra a Covid-19 para jovens de 18 anos ou mais, agora é a vez de Cariacica também disponibilizar doses para este público. O município anunciou que vai abrir 18 mil vagas para a primeira dose de quem tem 18 anos ou mais.  O agendamento estará disponível nesta quarta-feira (18) a partir das 14h. O público poderá fazer a marcação das vacinas pelo site vacinaeconfia.es.gov.br. A prefeitura ressalta que o agendamento é para pessoas de qualquer idade acima de 18 anos. “Portanto, se você tem 19, 20, 21, 22, 23, 24, ou idade acima, também pode realizar o agendamento”, informou a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara. De acordo com a secretária, a previsão do município é vacinar com a primeira dose todo o público adulto, com mais de 18 anos, até o fim do mês que vem. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberta Goltara - 17-08-21.mp3

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