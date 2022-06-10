16 pessoas já foram presas em pouco mais de um ano por maus tratos a animais em Vila Velha

Um médico veterinário, identificado pela polícia como André Carolino de Souza, foi preso nesta quinta-feira (10) e a clínica dele, localizada no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, foi interditada em uma operação conjunta da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e Ministério Público Estadual (MPES). A ação resgatou 16 animais internados, e outros 18 — entre cães e gatos — foram encontrados mortos. Alguns deles estavam dentro de um freezer, um estava embalado no chão, dentro de uma sacola e outro dentro de uma máquina de lavar. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, Eduardo Passamani, foram encontradas condições insalubres de centro cirúrgico e acomodação, além de medicamentos vencidos, animais mortos, entre outras irregularidades.

A fiscalização da prefeitura sofria intimidações e era quase impedida pelo proprietário de entrar no local para averiguar a situação após denúncias recebidas através da ouvidoria, como relata em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Bem-Estar Animal e médico veterinário, Celso Christo. Em Vila Velha, 16 pessoas já foram presas num intervalo de um ano e meio após denúncias de maus tratos. O proprietário da clínica foi autuado em flagrante por maus-tratos e encaminhado ao Centro de Triagem. Segundo a polícia, a pena por esse tipo de crime vai de dois a cinco anos. A CBN tenta contato com a defesa de André Carolino de Souza. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.