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COVID-19

16 cidades do ES sem vacinas para a primeira dose contra a Covid-19

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 abr 2021 às 12:08
16 municipios capixabas tiveram que interromper a vacinação da primeira dose contra a Covid-19, em virtude dos estoques terem se esgotado. Nestas cidades, somente com a chegada de um novo é que a imunização poderá ser retomada, como explicou em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (13), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. São as seguintes cidades: Mimoso do Sul, Sooretama, Vila Pavão, Aracruz, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Iconha, Irupi, João Neiva, Linhares, São Domingos do Norte, São José do Calçado, Viana, São Mateus e Vila Valério. Nésio Fernandes destaca, no entanto, que a segunda dose de quem já foi imunizado com a primeira para Covid-19, está garantida. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nesio Fernandes - 13-04-21

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