16 Anos de Lei Seca: por que motoristas ainda insistem em beber e dirigir?

Desde a implementação da Lei Seca em 2008, o Brasil se destacou por possuir uma das legislações mais rigorosas para coibir a combinação de álcool e direção. No entanto, a prática de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas ainda persiste. No Espírito Santo, por exemplo, neste ano, de janeiro a maio, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), 4.367 se recusaram a fazer o teste do etilômetro durante as fiscalizações de trânsito. Além desses, 429 condutores foram flagrados por agentes de fiscalização e autuados por dirigir sob influência de álcool. O número de autuações por dirigir sob o efeito de álcool e por recusa ao teste do bafômetro no período segue alto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 2019 a 2023, no país, 252.756 motoristas foram multados por infringir os artigos 165 e 165A do Código de Trânsito Brasileiro. Por que ainda hoje motoristas insistem beber e dirigir? Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga especialista em trânsito e perita do Tráfego, Adalgisa Lopes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!