16 Anos de Lei Seca: por que motoristas ainda insistem em beber e dirigir?

Desde a implementação da Lei Seca em 2008, o Brasil se destacou por possuir uma das legislações mais rigorosas para coibir a combinação de álcool e direção. No entanto, a prática de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas ainda persiste. No Espírito Santo, por exemplo, neste ano, de janeiro a maio, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), 4.367 se recusaram a fazer o teste do etilômetro durante as fiscalizações de trânsito. Além desses, 429 condutores foram flagrados por agentes de fiscalização e autuados por dirigir sob influência de álcool. O número de autuações por dirigir sob o efeito de álcool e por recusa ao teste do bafômetro no período segue alto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 2019 a 2023, no país, 252.756 motoristas foram multados por infringir os artigos 165 e 165A do Código de Trânsito Brasileiro. Por que ainda hoje motoristas insistem beber e dirigir? Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga especialista em trânsito e perita do Tráfego, Adalgisa Lopes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adalgisa Lopes -24-06-24.mp3
Os especialistas explicam que a relação entre álcool e direção é um problema complexo, influenciado por fatores culturais, psicológicos e legais. Mas é possível reduzir significativamente a incidência de sinistros e mortes com uma abordagem integrada que inclua educação, fiscalização rigorosa e campanhas preventivas. “A sociedade brasileira deve se unir para promover um trânsito mais seguro e responsável. Esse é um dever não só dos governos, mas de todos. A segurança no trânsito começa em cada um de nós”, explica.