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INVESTIGAÇÃO

156 pessoas desapareceram no ES somente este ano

Com o trabalho da polícia, 118 delas já foram localizadas

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 abr 2018 às 11:46
156 pessoas desapareceram no Espírito Santo somente nos três primeiros meses deste ano, segundo dados da delegacia de Pessoas Desaparecidas, o que dá uma média de quase duas pessoas por dia. Janeiro foi o mês com maior número de casos, 69, segundo o delegado titular da pasta, José Lopes. Do total de desaparecidos, 118 já foram localizados, sendo que seis destes já mortos. 
José Lopes explica que a busca por um desaparecido nunca termina. Atualmente há um banco de dados com informações de 74 pessoas que nunca foram encontradas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Del. José Lopes - 20-04-18

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