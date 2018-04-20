156 pessoas desapareceram no ES somente este ano

156 pessoas desapareceram no Espírito Santo somente nos três primeiros meses deste ano, segundo dados da delegacia de Pessoas Desaparecidas, o que dá uma média de quase duas pessoas por dia. Janeiro foi o mês com maior número de casos, 69, segundo o delegado titular da pasta, José Lopes. Do total de desaparecidos, 118 já foram localizados, sendo que seis destes já mortos.