155 mil capixabas ainda não enviaram declaração de Imposto de Renda

Envio da Declaração do Imposto de Renda 2019, ano base 2018, termina na próxima terça-feira, dia 30 de abril. Dados divulgados pela Receita Federal apontam que até o final da manhã desta sexta-feira (26) já chegaram ao sistema 395 mil das 550 mil declarações esperadas.
O delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder, alerta que deixar para os últimos dias pode ser preocupante por conta do congestionamento no sistema.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ivon Pontes Schayder - 26-04-19