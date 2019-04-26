Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 155 mil capixabas ainda não enviaram declaração de Imposto de Renda
ÚLTIMOS DIAS

155 mil capixabas ainda não enviaram declaração de Imposto de Renda

O prazo termina na próxima terça-feira (30), alerta a Receita Federal

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 13:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 abr 2019 às 13:21
Envio da Declaração do Imposto de Renda 2019, ano base 2018, termina na próxima terça-feira, dia 30 de abril. Dados divulgados pela Receita Federal apontam que até o final da manhã desta sexta-feira (26) já chegaram ao sistema 395 mil das 550 mil declarações esperadas. 
O delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder, alerta que deixar para os últimos dias pode ser preocupante por conta do congestionamento no sistema. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ivon Pontes Schayder - 26-04-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados