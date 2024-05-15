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Nostra Gente

150 anos da imigração italiana e o legado das famílias no ES

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 15 de Maio de 2024 às 12:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mai 2024 às 12:11
Bandeira da Itália
Bandeira da Itália Crédito: Pexels
Nesta edição do "Nostra Gente", o comentarista Cilmar Franceschetto responde aos questionamentos dos ouvintes sobre a relação de seus sobrenomes com a cultura italiana. Vamos as histórias!
Nostra Gente - 15-05-24

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