150 anos da imigração: como foi a primeira viagem para terras capixabas

A presença de italianos no Brasil e no Espírito Santo data dos primeiros anos do descobrimento, com navegadores, negociantes, artesãos, aventureiros. Pietro Tabacchi, comerciante e aventureiro originário de Trento, por exemplo, já se encontrava em solo capixaba, em Santa Cruz (Aracruz), desde 1851. A Expedição Tabacchi, em 1874, inaugura a emigração em massa de italianos para o Brasil e América. O jornalista, escritor e estudioso da cultura italiana, Cilmar Franceschetto, traz detalhes dessa história e os detalhes de como foi a viagem, a travessia, para terras brasileiras e capixabas. Ouça a conversa completa!