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Italianos no ES

150 anos da imigração: como foi a primeira viagem para terras capixabas

Ouça a participação do escritor e comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 11:52

Publicado em 

17 abr 2024 às 11:52
Itália, bandeira, imigração
Itália, bandeira, imigração Crédito: Pixabay
A presença de italianos no Brasil e no Espírito Santo data dos primeiros anos do descobrimento, com navegadores, negociantes, artesãos, aventureiros. Pietro Tabacchi, comerciante e aventureiro originário de Trento, por exemplo, já se encontrava em solo capixaba, em Santa Cruz (Aracruz), desde 1851. A Expedição Tabacchi, em 1874, inaugura a emigração em massa de italianos para o Brasil e América. O jornalista, escritor e estudioso da cultura italiana, Cilmar Franceschetto, traz detalhes dessa história e os detalhes de como foi a viagem, a travessia, para terras brasileiras e capixabas. Ouça a conversa completa!
CBN - QUADRO ESPECIAL DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO ES -17-04-24

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