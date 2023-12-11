15 repatriados de Gaza chegam ao ES nos próximos dias

Mais um grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (11). A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na Base Aérea de Brasília com 48 passageiros, sendo 27 menores de idade e 21 adultos. No grupo está o bebê capixaba, quatro irmãos e a mãe deles. Neste mesmo voo chegou também uma outra família com parentes e familiares residentes no Espírito Santo, com nove integrantes, totalizando 15 repatriados. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes, Brunela Vincenzi, explicou que os refugiados chegam ao Espírito Santo nos próximos dias em um voo da FAB.