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Israel x Hamas

15 repatriados de Gaza chegam ao ES nos próximos dias

Entre eles está o bebê de Vila Velha, a mãe e quatro irmãos que estavam em meio ao conflito

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2023 às 10:59
Avião da FAB decolou na manhã deste sábado (9) para buscar segundo grupo de brasileiros no Egito
Avião da FAB decolou na manhã deste sábado (9) para buscar segundo grupo de brasileiros no Egito Crédito: FAB/ Divulgação
Mais um grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (11). A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na Base Aérea de Brasília com 48 passageiros, sendo 27 menores de idade e 21 adultos. No grupo está o bebê capixaba, quatro irmãos e a mãe deles. Neste mesmo voo chegou também uma outra família com parentes e familiares residentes no Espírito Santo, com nove integrantes, totalizando 15 repatriados. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes, Brunela Vincenzi, explicou que os refugiados chegam ao Espírito Santo nos próximos dias em um voo da FAB. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Brunela Vicenzi - 11-12-23.mp3

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