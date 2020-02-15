15 de fevereiro: dia Internacional da luta contra o câncer infantil

Câncer infantil: diagnóstico precoce é importante Crédito: Pixabay/Divulgação

Hoje é celebrado o Dia Internacional da Luta Contra o Câncer Infantil. Data importante para promover a conscientização para o diagnóstico precoce da doença, o que aumenta em 70% a chance de cura. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), só neste ano, são estimados mais de 8.000 novos casos de câncer infanto juvenil para o Brasil.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Gabriela Martins - Maria Magdalena Frechiani - 15-02-20

Os tumores na criança e no adolescente respondem de maneira mais eficaz aos tratamentos atuais. A oncologista pediátrica Maria Magdalena Frechiani explica a importância de manter a regularidade das consultas médicas e de ficar atento aos sinais de podem indicar riscos à saúde do seu filho.

FIQUE ATENTO:

- O exame de sangue não detecta a maior parte dos tipos de câncer;

- Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias (que afetam os glóbulos brancos), os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas (sistema linfático);

ESTATÍSTICAS

Estimativa de novos casos: 8.460, sendo 4.310 para o sexo masculino e 4.150 para o sexo feminino (2020 - INCA)

Número de mortes: 2.704 (2015 - Atlas de Mortalidade por Câncer)

COMO PREVENIR

- Nos tumores da infância e adolescência, até o momento, não existem evidências científicas que deixem claro a associação entre a doença e os fatores ambientais. Logo, prevenção é um desafio para o futuro. A ênfase atual deve ser dada ao diagnóstico precoce e à orientação terapêutica de qualidade.

SINAIS E SINTOMAS

- Os pais devem estar alerta ao fato de que a criança não inventa sintomas. Ao sinal de alguma anormalidade, leve seus filhos ao pediatra para avaliação. Na maioria das vezes, os sintomas estão relacionados a doenças comuns na infância, mas isto não deve ser motivo para descartar a visita ao médico;

1- Os sintomas dos tumores do sistema nervoso central são: dores de cabeça, vômitos, alterações motoras e de comportamento, além de paralisia de nervos.

2- No retinoblastoma, um sinal importante é o chamado "reflexo do olho do gato", embranquecimento da pupila quando exposta à luz. O paciente também pode apresentar fotofobia (sensibilidade exagerada à luz) ou estrabismo (olhar vesgo). Esse tumor geralmente acomete crianças antes dos três anos.

3- Tumores sólidos podem se manifestar pela formação de massa, visível ou não, e causar dor nos membros. Esse sintoma é frequente, por exemplo, no osteossarcoma (tumor no osso em crescimento), mais comum em adolescentes.

4- Aumento do volume ou surgimento de massa no abdômen podem ser sintomas de tumor de Wilms (que afeta os rins) ou neuroblastoma.

5- Nas leucemias a criança se torna mais sujeita a infecções, pode ficar pálida, ter sangramentos e sentir dores ósseas.

Entrevistado: Maria Magdalena Frechiani, Função: Médica Oncologista Pediátrica, Telefone Celular: (27) 98141-9012

TEMA: Dia Internacional da luta contra o câncer infantil

Celebrado hoje, o Dia Internacional da Luta Contra o Câncer Infantil, promove a conscientização para o diagnóstico precoce da doença, o que aumenta em 70% as chances de cura. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), só neste ano, são estimados mais de 8.000 novos casos de câncer infanto juvenil para o Brasil. Os tumores na criança e no adolescente respondem de maneira mais eficaz aos tratamentos atuais. Para nos dar mais informações sobre o câncer infantil, bem como reforçar a conscientização quanto ao diagnóstico precoce, trazemos para a conversa a oncologista pediátrica Maria Magdalena Frechiani.

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MAIS INFORMAÇÕES

- O exame de sangue não detecta a maior parte dos tipos de câncer

Maiores incidências de câncer infanto juvenis:

- Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias (que afetam os glóbulos brancos), os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas (sistema linfático);

- década de de 70 número muito pequeno de medicamentos era bem menos e o diagnóstico muito menso abrangente;

- avanço de medicamentos/ antibióticos

- Atualmente,o diagnostico é bem mais preciso

- Nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje, em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos da doença podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado;

ESTATÍSTICAS

Estimativa de novos casos: 8.460, sendo 4.310 para o sexo masculino e 4.150 para o sexo feminino (2020 - INCA)

Número de mortes: 2.704 (2015 - Atlas de Mortalidade por Câncer)

COMO PREVENIR

- Nos tumores da infância e adolescência, até o momento, não existem evidências científicas que deixem claro a associação entre a doença e os fatores ambientais. Logo, prevenção é um desafio para o futuro. A ênfase atual deve ser dada ao diagnóstico precoce e à orientação terapêutica de qualidade.

SINAIS E SINTOMAS

- Os pais devem estar alertas ao fato de que a criança não inventa sintomas. Ao sinal de alguma anormalidade, devem levar seus filhos ao pediatra para avaliação. Na maioria das vezes, os sintomas estão relacionados a doenças comuns na infância, mas isto não deve ser motivo para descartar a visita ao médico;

Conheça algumas formas de apresentação dos tumores da infância:

1- Tumor de sistema nervoso central tem como sintomas dores de cabeça, vômitos, alterações motoras, alterações de comportamento e paralisia de nervos.

2- No retinoblastoma, um sinal importante é o chamado "reflexo do olho do gato", embranquecimento da pupila quando exposta à luz. Pode se apresentar, também, por meio de fotofobia (sensibilidade exagerada à luz) ou estrabismo (olhar vesgo). Geralmente acomete crianças antes dos três anos. Atualmente, a pesquisa desse reflexo pode ser feita desde a fase de recém-nascido.

3-Tumores sólidos podem se manifestar pela formação de massa, visível ou não, e causar dor nos membros. Esse sintoma é frequente, por exemplo, no osteossarcoma (tumor no osso em crescimento), mais comum em adolescentes.

4- Aumento do volume ou surgimento de massa no abdômen podem ser sintomas de tumor de Wilms (que afeta os rins) ou neuroblastoma.