131 anos de Cariacica: revitalização de Campo Grande, BR-262 com travessias e nova orla

Movimento na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

O prefeito Euclério Sampaio, em entrevista ao CBN Cotidiano que marca os 131 anos de Cariacica, afirmou que quer acabar com a fama de "patinho feio" da cidade e transforma-lá no "cisne da Grande Vitória". Para isso, anunciou nesta quinta-feira (24) um pacote de investimentos, em parceria com o governo estadual, que abrange todo o município. Entre os principais, estão a revitalização da Avenida Expedito Garcia - com mudança da posição da Praça de Campo Grande, a construção da Orla de Porto de Santana, e a municipalização da BR-262. Segundo Euclério, também foi dada a ordem de serviço para construção do píer que dará acesso ao novo aquaviário, também em Porto de Santana. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Fabio Botacin entrevista Euclerio Sampaio - 24/06/2021

Anúncios de infraestrutura:

- o Governo do Estado autorizou, nesta quinta-feira, o início das obras de construção dos píeres do aquaviário, que serão iniciados pela estação de embarque de Porto de Santana, em Cariacica. O prazo para a construção de cada píer será de seis a oito meses. Para a construção deste terminal, serão investidos cerca de R$ 1,3 milhão. A construção dos outros três terminais deve ser iniciada ainda este ano: Prainha, em Vila Velha, Praça do Papa e Centro, em Vitória, com investimento aproximado de R$ 1,5 milhão cada.

- foram assinados convênios entre o Governo do Estado e o Município no valor total de R$ 5,08 milhões para a realização de obras de reforma e ampliação de praça pública na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande e implantação do Parque Linear da Biquinha, em Jardim América.

- as melhorias na Praça Pública da Avenida Expedito Garcia, incluem iluminação externa, chafariz, playground, academia com sete equipamentos, 959,40 metros de meio fio, 1.476,50 metros de piso de alta resistência - granilite, 920,00 metros de piso cerâmico estruturado, 381,40 metros de ladrilho hidráulico, 150 metros de piso em madeira, com pintura em verniz, 4.349,10 metros de recapeamento asfáltico, 221 metros de sinalização horizontal, 359 unidades de tachão reflexivo e 175,80 metros de revestimento em granito. Uma obra que beneficia cerca de 17 mil moradores.

- foi assinada um convênio no valor de R$ 1.364.775,13, para a reforma da praça multiuso do bairro Bandeirantes. O equipamento, que tem área de 2.179,69 metros quadrados e passará por várias intervenções. No paisagismo, as espécies de árvores existente serão mantidas e novas árvores vão ser plantadas, junto com grama esmeralda nos canteiros.