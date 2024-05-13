13 de maio: historiador detalha contexto da abolição da escravatura no país

No dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a lei que declarou extinta a escravidão no Brasil, a Lei Áurea. A pressão para que o sistema escravista acabasse era grande, mas, na prática, a liberdade não foi definitiva e a população negra não foi devidamente inserida na sociedade.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o historiador Marcus Vinicius Sant'Ana relembra como foi o processo até a assinatura da Lei Áurea e fala sobre a Insurreição de Queimados, de 1849, a revolta de escravizados mais marcante do Espírito Santo. "Após a Lei Áurea, existem outras leis vindas do Estado para que aquela população não tivesse, de alguma forma, uma inserção na sociedade", destacou. "O que existiu eram leis que queriam a manutenção do processo de subalternidade do negro", complementou. Ouça a conversa completa!