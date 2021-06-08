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Segurança

120 câmeras monitoram ruas onde há estacionamento rotativo em Vitória

Ouça detalhes na entrevista com o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 12:05

Publicado em 

08 jun 2021 às 12:05
Estacionamento rotativo será monitorado por 120 câmeras em Vitória
Estacionamento rotativo será monitorado por 120 câmeras em Vitória Crédito: André Sobral/PMV/Divulgação
As ruas onde há estacionamento rotativo em Vitória estão sendo monitorados por cerca de 120 câmeras. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) da Capital colocou postes metálicos aptos para receber os equipamentos e nas estruturas foram instalados os pontos de energia e a rede de fibra ótica necessária à transmissão das imagens. Segundo a prefeitura, Centro, Parque Moscoso, Bento Ferreira, Praia do Canto, Praia do Suá e Santa Lúcia foram as regiões contempladas com os equipamentos, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano. 
De acordo com a prefeitura, as imagens captadas são transmitidas 24 horas para a Central Integrada de Operação e Monitoramento (Ciom), da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu). Os vídeos somente são disponibilizados para autoridades policiais e judiciárias após a abertura de boletins de ocorrência.
As câmeras permitem que o estacionamento seja monitorado e tornam o uso das vagas mais seguro. O investimento para aquisição das câmeras e equipamentos coube à empresa responsável pelo rotativo. A Prefeitura investiu no fornecimento do ponto de acesso e na ampliação da rede de fibra ótica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 08-06-21.mp3

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