120 câmeras monitoram ruas onde há estacionamento rotativo em Vitória

As ruas onde há estacionamento rotativo em Vitória estão sendo monitorados por cerca de 120 câmeras. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) da Capital colocou postes metálicos aptos para receber os equipamentos e nas estruturas foram instalados os pontos de energia e a rede de fibra ótica necessária à transmissão das imagens. Segundo a prefeitura, Centro, Parque Moscoso, Bento Ferreira, Praia do Canto, Praia do Suá e Santa Lúcia foram as regiões contempladas com os equipamentos, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.
De acordo com a prefeitura, as imagens captadas são transmitidas 24 horas para a Central Integrada de Operação e Monitoramento (Ciom), da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu). Os vídeos somente são disponibilizados para autoridades policiais e judiciárias após a abertura de boletins de ocorrência.
As câmeras permitem que o estacionamento seja monitorado e tornam o uso das vagas mais seguro. O investimento para aquisição das câmeras e equipamentos coube à empresa responsável pelo rotativo. A Prefeitura investiu no fornecimento do ponto de acesso e na ampliação da rede de fibra ótica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 08-06-21.mp3