12 mil capixabas na malha-fina do Imposto de Renda 2018

A Receita Federal liberou na última segunda-feira (10) as consultas ao 7º e último lote de restituição do Imposto de Renda 2018, ano-base 2017. Pelo menos 12 mil capixabas que declararam este ano podem estar em malha-fina, segundo estimativas do delegado-adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder. Quando entram na malha fina, as declarações dos contribuintes ficam retidas para verificação de pendências e eventual correção dos erros. As restituições são pagas somente após a questão ter sido resolvida. Se informou um dado errado ou omitiu informações, como não incluir rendimentos de dependentes, automaticamente a declaração fica retida.

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*** TEMAS MAIS QUESTIONADOS ***

>>> Descubra o problema: Por meio do chamado "extrato" do Imposto de Renda – disponível por meio do site da Receita Federal – o contribuinte consegue saber quais pendências ou inconsistências foram encontradas pelo Fisco na sua declaração do IR;

>>> As principais razões pelas quais as declarações ficam retidas: Omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes; divergências entre o IRRF informado na declaração e o informado em DIRF; despesas médicas; dedução de previdência oficial ou privada, dependentes, pensão alimentícia;

>>> Retificação: Depois de descobrir quais inconsistências foram encontradas pela Receita Federal na declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora ao Fisco e, deste modo, sair da malha fina;

>>> Chamado do fisco e agendamento: A Receita Federal informa que o contribuinte que caiu na malha fina, e, mesmo assim, entende que não há inconsistências ou omissões em sua declaração do IR, pode aguardar ser chamado pelo Fisco para apresentar os documentos que comprovem que a declaração foi feita corretamente. Nesse caso, não é necessário enviar uma declaração retificadora do IR.