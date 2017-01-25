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ENTREVISTA

116 detentos reconheceram paternidade no ES, aponta TJ

O projeto "Meu Pai é Legal" tem como objetivo auxiliar no reconhecimento voluntário da paternidade dos filhos de presidiários

Publicado em 25 de Janeiro de 2017 às 12:42

Publicado em 

25 jan 2017 às 12:42
Desenvolvido pela Coordenadoria das Varas da Infância e Juventude do Espírito Santo, o projeto "Meu Pai é Legal", permitiu o reconhecimento, entre junho de 2015 e janeiro de 2017, de 116 casos de paternidade. Segundo o Tribunal de Justiça, o principal objetivo do programa é auxiliar no reconhecimento voluntário da paternidade dos filhos de presidiários.
De acordo com o psicólogo da Coordenadoria da Infância e da Juventude, Joel Fernando Brinco Nascimento, a iniciativa vem permitindo a aproximação dos filhos com os pais. "A iniciativa também vem permitindo uma maior disciplina dentro dos presídios", explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória. Mais informações sobre o programa, podem ser tiradas por meio do telefone (27) 3334- 2044.
Entrevista - Patricia Vallim - Joel Nascimento - 25-01-17

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