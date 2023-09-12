100 mil capixabas já podem acessar ao RG Digital

RG Digital Espírito Santo Crédito: Play Store

Uma versão digital do RG está disponível aos capixabas que emitiram o documento a partir do dia 8 de maio de 2023. Para ter acesso, basta baixar o app RG Digital Espírito Santo, escanear o QR Code no verso do documento e fazer a validação biométrica. A ação do Governo do Estado busca impulsionar a transformação digital no serviço público.

Em entrevista ao CBN Vitória, o Perito Oficial Criminal da gabinete do Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), Eric Santa Clara conta mais detalhes de como o documento na versão digital pode facilitar o dia a dia da população. Ouça a conversa completa!

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O documento digital tem validade legal e é possível, inclusive, gerar uma cópia do RG assinada eletronicamente em formato PDF, em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil, tendo validade jurídica idêntica ao documento autenticado em cartório.