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100 mil capixabas já podem acessar ao RG Digital

Basta baixar o app RG Digital Espírito Santo, escanear o QR Code no verso do documento e fazer a validação biométrica

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 set 2023 às 11:20
RG Digital Espírito Santo
RG Digital Espírito Santo Crédito: Play Store
Uma versão digital do RG está disponível aos capixabas que emitiram o documento a partir do dia 8 de maio de 2023. Para ter acesso, basta baixar o app RG Digital Espírito Santo, escanear o QR Code no verso do documento e fazer a validação biométrica. A ação do Governo do Estado busca impulsionar a transformação digital no serviço público.
Em entrevista ao CBN Vitória, o Perito Oficial Criminal da gabinete do Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), Eric Santa Clara conta mais detalhes de como o documento na versão digital pode facilitar o dia a dia da população. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eric Santa Clara - 12-09-23.mp3
O documento digital tem validade legal e é possível, inclusive, gerar uma cópia do RG assinada eletronicamente em formato PDF, em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil, tendo validade jurídica idêntica ao documento autenticado em cartório.
Nos casos de RG emitido antes do dia 08/05/2023, será necessário solicitar uma segunda via do RG, mediante agendamento por meio do portal www.agenda.es.gov.br, para ter acesso ao RG Digital.

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