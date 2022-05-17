"100% dos presos por furto são soltos após audiências de custódia", desabafa delegado

Somente nos quatro primeiros meses de 2022, a polícia já registrou mais de 2,3 mil furtos e roubos a condomínios e residências no Espírito Santo. Os dados são do Painel de Crimes contra o Patrimônio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Os números exatos apontam para 2.379 ocorrências entre janeiro e abril deste ano, contra 2.359 no mesmo período de 2021. E mesmo com câmeras de vigilância, alarmes, porteiros e grades, os criminosos não se intimidam. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Marcelo Nolasco, titular da Delegacia Regional de Vila Velha, aponta que o aumento da população em situação de rua tem levado ao incremento dos furtos ao comércio e às residências. Um outro ponto destacado pelo policial é o conhecido "prende e solta". Segundo Nolasco, 100% das pessoas presas por furto não ficam detidas e são soltas após as audiências de custódia.