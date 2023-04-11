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Política

100 dias de Casagrande: reforço na Patrulha Escolar e reajuste no ticket-alimentação dos servidores

Ouça entrevista com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 abr 2023 às 11:12
Renato Casagrande, governador do ES
Renato Casagrande, governador do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande (PSB) completou nesta segunda-feira (10) 100 dias do seu novo mandato à frente do Palácio Anchieta. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (11), Casagrande fez um balanço dos três primeiros meses da sua terceira gestão. Sobre as ameaças de ataques às escolas, o governador descartou a possibilidade de disponibilizar policiais militares para atuarem na segurança de escolas estaduais, medida anunciada esta semana pelo governo de Santa Catarina. No entanto, destacou que pretende contratar policiais da reserva para reforçar a Patrulha Escolar, assim como mais assistentes sociais e psicólogos. 
Para o funcionalismo público, Renato Casagrande anunciou que dará, em maio próximo, o reajuste no auxílio alimentação, mas percentual ainda é estudado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Confira ainda detalhes sobre as obras de mobilidade. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Renato Casagrande- 11-04-23.mp3

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