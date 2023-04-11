100 dias de Casagrande: reforço na Patrulha Escolar e reajuste no ticket-alimentação dos servidores

O governador Renato Casagrande (PSB) completou nesta segunda-feira (10) 100 dias do seu novo mandato à frente do Palácio Anchieta. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (11), Casagrande fez um balanço dos três primeiros meses da sua terceira gestão. Sobre as ameaças de ataques às escolas, o governador descartou a possibilidade de disponibilizar policiais militares para atuarem na segurança de escolas estaduais, medida anunciada esta semana pelo governo de Santa Catarina. No entanto, destacou que pretende contratar policiais da reserva para reforçar a Patrulha Escolar, assim como mais assistentes sociais e psicólogos.