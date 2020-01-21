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ENTREVISTA

"100% das lojas das ruas foram atingidas", diz associação de Iconha

Associação aponta as consequências da chuva no Sul do ES

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 21:25

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 jan 2020 às 21:25
Chuva deixa mortos e município de Iconha fica destruído Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O comércio de rua de Iconha foi devastado. A cidade foi a mais atingida pelas chuvas da última semana. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Wanderson Wernek Nicolini, presidente da Associação Comercial e Industrial de Iconha (ACINIC), avalia que praticamente todas as lojas da cidade foram atingidas. 
"Podemos afirmar que 100% das lojas que ficam no nível da rua foram atingidas. Todos os supermercados foram atingidos pela água. A cidade ficou sem 5 bancos que tem agências na região. A Rua Muniz Freire, que é a principal do comércio de Iconha, foi tomada por 4 metros de água", diz.
A associação tem mais de 100 integrantes e todos sofreram perdas. "Não é possível estimar esse prejuízo agora, mas passa da casa dos bilhões", alerta. Sobre a retomada, Wanderson diz que não será rápido. 
"Estimamos em 30 dias, pelo menos, para voltar a abrir. Primeiro estamos fazendo um trabalho de limpeza e entender tudo o que foi perdido. O governo já sinalizou que tem um canal de conversa e está em estudo inicialmente uma linha de crédito para os lojistas ou zerar o ICMS para compor o estoque perdido", explica. 
Ouça o relato completo:
Entrevista - Fabio BOtacin - Anderson Wernek - 20-01-20
 

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