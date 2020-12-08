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EM VITÓRIA E VILA VELHA

10 mil denúncias na pandemia contra bares e aglomerações

Ouça entrevistas com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira e com Iuri Silva, subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 12:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2020 às 12:35
Para evitar a propagação do novo coronavírus, o governo do Estado anunciou, em 20 de novembro, mudanças nas restrições impostas ao funcionamento de comércios, bares e restaurantes dos municípios classificados como risco moderado para a transmissão da covid-19. Os restaurantes e bares podem abrir de segunda a sábado até 22h. Aos domingos, o funcionamento é autorizado até 16h. Entretanto, o que se observa em cidades como Vitória e Vila Velha, ao longo das últimas semanas, são registros de estabelecimentos que têm funcionado além do horário permitido e em muitos casos os clientes não respeitam o distanciamento obrigatório.
Em entrevista nesta terça-feira (08) à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, relatou que na Capital, desde março deste ano, já foram registradas mais de 5 mil denúncias através do telefone 156. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Fronzio Calheiras - 08-12-20.mp3
Em Vila Velha a situação não é diferente. No município já passam também de cinco mil reclamações, conforme explica Iuri Silva, subsecretário da Guarda Municipal.  "Pelo decreto atual o que a gente tem é que para estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, temos o regramento de segunda a sábado até 22h, e domingo até 16h. O estabelecimento, claro, mantendo os níveis básicos de segurança. O que temos feito? O primeiro foco é orientativo. Desde que a pandemia iniciou o município realiza, todos os dias, uma ação integrada - Guarda, Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância - por regiões, tipos de comércio, todos os dias, de segunda a segunda. Mas, em casos críticos, e onde ocorre o descumprimento da lei, temos uma ação diferenciada", explica. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Yuri Silva - 08-12-20

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