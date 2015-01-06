10 dicas para ter sucesso no primeiro encontro

1. Não se atraseEste não é o momento de fazer doce. Mas também não precisa sair correndo pra cima do rapaz. Seja delicada no primeiro encontro. Vá com calma. Não se afobe nem se demore. Porque a primeira impressão é a que fica.2. Esteja lindaE isso inclui não só a roupa e o sapato, mas também unhas, cabelos e dentes. Isso independe do seu estilo. Outra dica para o primeiro encontro é vestir algo que deixe você bem à vontade, confortável. Vista-se como se ele fosse apresentá-la aos pais logo depois do encontro.3. A escolha do lugar é importanteSe você puder sugerir, escolha aquele restaurante onde você já foi, que é de fácil acesso e você também conhece o cardápio. Isso vai deixa-lá mais à vontade. E comporte-se moderadamente nas suas ações, para não assustar o gato.4. Concentre-se no garotoEle não vai gostar de ser dividido com um celular, com redes sociais, ou com amigas trocando mensagens no WhatsApp, curiosas para saber como vai o evento. Nem pense em rir sozinha respondendo mensagens ou atender o celular, é indelicado.5. Seja sincera

Fale a verdade, mas sem exagerar nas tristezas e desilusões do passado. A situação financeira está complicada? A mãe quebrou o braço? O tio do interior morreu? Garanto que ele não quer saber disso no primeiro encontro. Seja sincera, mas fale de coisas alegres.6. Não se alongueEvite um primeiro encontro longo. O rapaz deve ficar com aquele gostinho de “quero mais”. Organize duas horas de encontro, nada além disso. Claro que isso não será o suficiente, e é aí que será aberta uma brecha para uma segunda oportunidade.7. Nem uma coisa, nem outraNão se apresente como a criatura mais indefesa do mundo, tampouco como a última bolachinha do pacote. Você não vai concorrer a uma eleição para ser sua namorada. Esse voto vai ter que ser conquistado, e não comprado. Modere.8. Esqueça os exSe tem uma coisa que todo mundo detesta ouvir, principalmente no primeiro encontro, é assunto sobre o ex. Quem vive de passado é museu, e você ainda está linda e maravilhosa. Esqueça do passado.9. Seja seguraQuando for abrir a boca para comentar qualquer assunto, seja segura – cuidando para não morrer pela boca, por isso deve estar à vontade com quaisquer assuntos. Ao escolher o cardápio, também. Errar na comida não é legal, por isso é bom conhecer a comida do local.10. Elogie o encontroQuando terminar a noite, elogie. Faça com que ele sinta que agradou, mas deixe aquele gostinho de quero mais um, e só então você vai um pouco mais além. De qualquer maneira, siga seu coração. Ele fala, e às vezes fala alto, mas cuidado para não encerrar a relação antes mesmo dela começar, caso esteja realmente a fim do gato.