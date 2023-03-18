1 mês sem celular: os sinais de "abstinência" tecnológica

O jornalista Luke Andrews contou ao jornal britânico "Daily Mail" sua experiência de passar 1 mês sem usar seu celular. A decisão foi tomada após ele perceber que passava ao menos 5 horas do seu dia vidrado no smartphone — o que equivale a 76 dias completos em um ano —, pegava o aparelho de 150 a 200 vezes ao dia, e chegou a ser tachado de "viciado por telefone" por sua família. Com o “diagnóstico” do seu vício, o jornalista aderiu ao plano do livro “How to Break Up With Your Phone” (“Como se separar do seu telefone”, em tradução do inglês).
Dessa forma, na primeira semana, o plano orienta não deixar o celular na mesa de cabeceira e, para não perder a hora, deve-se utilizar um despertador. Além disso, conta Andrews, o plano exige a exclusão de todos os aplicativos de mídia social. “Para ser sincero, quase desisti do plano assim que li essa parte do livro”, confessa ele, que utiliza algumas redes para trabalhar. Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em Psicologia e professor universitário, Eduardo Silva Miranda, fala da relação humana com os aparelhos tecnológicos. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Silva Miranda- 18-03-23.mp3