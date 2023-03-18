1 mês sem celular: os sinais de "abstinência" tecnológica

O jornalista Luke Andrews contou ao jornal britânico "Daily Mail" sua experiência de passar 1 mês sem usar seu celular. A decisão foi tomada após ele perceber que passava ao menos 5 horas do seu dia vidrado no smartphone — o que equivale a 76 dias completos em um ano —, pegava o aparelho de 150 a 200 vezes ao dia, e chegou a ser tachado de "viciado por telefone" por sua família. Com o “diagnóstico” do seu vício, o jornalista aderiu ao plano do livro “How to Break Up With Your Phone” (“Como se separar do seu telefone”, em tradução do inglês).