1° de maio: qual o futuro que está sendo construído para o mercado de trabalho?

Nesta segunda-feira, 1º de maio, o tema em destaque é trabalho! As relações de trabalho pós-pandemia sofreram uma série de mudanças. São novas perspectivas e novos comportamentos. Especialistas apontam, por exemplo, que o futuro do trabalho envolve a flexibilização das organizações, trabalho remoto e empresas mais humanas. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo, professora e consultora de Carreira e Liderança, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!