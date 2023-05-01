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Carreira

1° de maio: qual o futuro que está sendo construído para o mercado de trabalho?

Ouça entrevista com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mai 2023 às 11:35
Mulher, emprego, trabalho
Trabalho Crédito: Pixabay
Nesta segunda-feira, 1º de maio, o tema em destaque é trabalho! As relações de trabalho pós-pandemia sofreram uma série de mudanças. São novas perspectivas e novos comportamentos. Especialistas apontam, por exemplo, que o futuro do trabalho envolve a flexibilização das organizações, trabalho remoto e empresas mais humanas. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo, professora e consultora de Carreira e Liderança, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - NEIDY CHRISTO - 21.14s - 01-05-23

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