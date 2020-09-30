1,4 mil contribuintes declararam dependentes que nunca existiram

A Receita Federal em Vitória está mirando 1.420 pessoas no Espírito Santo por fraude nas declarações de imposto de renda dos anos-base 2015, 2016 e 2017. A Operação Deduções 2 investigou mais de 15 mil declarações e constatou que 2.454 delas indicavam deduções de dependentes inexistentes, ou seja, contribuintes que declararam dependentes que nunca existiram. O valor de deduções indevidas chega a R$ 4,2 milhões. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor-fiscal e delegado-adjunto da Receita Federal em Vitória, Leonildo Soares Junior, detalha o caso. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonildo Soares - 30-09-20

Segundo o delegado-adjunto, a informação que deu o pontapé inicial para a investigação partiu de uma denúncia feita à ouvidoria da Receita. "Um cidadão sem nenhuma ligação com o órgão, mas que tinha vasto conhecimento nesta fraude, passou diversas informações. Dessa forma, enviamos tudo para o serviço de inteligência, que constatou que essas informações que eram absolutamente coerentes". Depois dessa etapa, aponta o auditor-fiscal, a equipe de malha fina operacionalizou o trabalho.