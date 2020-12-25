1,2 milhão de pessoas notificadas por SMS para devolver dinheiro

O assunto agora é auxílio emergencial. Isso porque 1.2 milhão de brasileiros receberam, através de mensagem SMS, a notificação que vão precisar devolver recursos do auxílio por recebimento indevido. A etapa faz parte do processo de reanálise da situação dos beneficiários pela Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antonio Barreto, explica para quem recebeu um comunicado desses, como deve ser feita a devolução. Ele aponta ainda que a decisão pode ser contestada pelo cidadão. A jornalista Patrícia Vallim comanda a conversa!