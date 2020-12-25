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AUXÍLIO EMERGENCIAL

1,2 milhão de pessoas notificadas por SMS para devolver dinheiro

Ouça detalhes na entrevista com o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antonio Barreto

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 11:05

Publicado em 

25 dez 2020 às 11:05
O assunto agora é auxílio emergencial. Isso porque 1.2 milhão de brasileiros receberam, através de mensagem SMS, a notificação que vão precisar devolver recursos do auxílio por recebimento indevido. A etapa faz parte do processo de reanálise da situação dos beneficiários pela Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antonio Barreto, explica para quem recebeu um comunicado desses, como deve ser feita a devolução. Ele aponta ainda que a decisão pode ser contestada pelo cidadão. A jornalista Patrícia Vallim comanda a conversa!
Entrevista - Patricia Vallim - Antonio Barreto - 19.06s - 25-12-20.mp3

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