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Consumidor

0303: já está valendo o novo prefixo das chamadas de telemarketing

Ouça detalhes na entrevista com o superintendente de Outorgas da Anatel, Vinícius Caram

Publicado em 10 de Março de 2022 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mar 2022 às 11:37
Anatel abre consulta pública para atribuir número exclusivo para telemarketing
Anatel abre consulta pública para atribuir número exclusivo para telemarketing Crédito: Freepik
A partir desta quinta-feira (10) entra em vigor a regra da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que obriga chamadas de telemarketing serem identificadas pelo código 0303, que aparecerá no início do número de qualquer ligação que vise ofertar produtos ou serviços. Com isso, bastará olhar no visor do seu aparelho para identificar uma chamada de telemarketing. O identificador foi aprovado pela Anatel no final do ano passado, por meio Ato nº 10.413. O objetivo da padronização, diz a agência, é exatamente facilitar a identificação das chamadas de telemarketing ativo. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de outorgas da Anatel, Vinícius Caram, fala sobre o assunto! Telemarketing ativo é a prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas, previamente gravadas ou não. Empresas que solicitam doação e que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer uso do código.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vinícius Caram - 10-03-22.mp3
Chamadas de telemarketing originadas da rede celular devem começar com o número 0303. A partir de junho, regra começa a valer para rede fixa também. 

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