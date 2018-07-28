É um espaço para reflexão, diz professor da disciplina de Felicidade

O segundo semestre de 2018 abre portas para uma nova abordagem acadêmica: o estudo de felicidade, que passa a ser oferecido na Universidade de Brasília (UnB). Esta é a primeira vez que a disciplina é ministrada em uma instituição superior pública do Brasil e já existem, inclusive, interesse de outras universidades em ofertarem a disciplina. O professor Wander Pereira da Silva é o responsável pela disciplina. Em entrevista ao programa CBN Vitória ele analisa que o conteúdo não é uma terapia.