É um espaço para reflexão, diz professor da disciplina de Felicidade

O segundo semestre de 2018 abre portas para uma nova abordagem acadêmica: o estudo de felicidade, que passa a ser oferecido na Universidade de Brasília (UnB). Esta é a primeira vez que a disciplina é ministrada em uma instituição superior pública do Brasil e já existem, inclusive, interesse de outras universidades em ofertarem a disciplina. O professor Wander Pereira da Silva é o responsável pela disciplina. Em entrevista ao programa CBN Vitória ele analisa que o conteúdo não é uma terapia.
"Pesquisamos a saúde mental no campus para elaborar política e surgiu a possibilidade de ofertar essa disciplina. É um espaço de reflexão para os alunos, sobre o propósito da vida. Pode ser cursada por qualquer aluno da universidade", explicou.
E ela fala sobre a abordagem com a comunidade acadêmica. "Não queremos vincular a disciplina a uma terapia ou acompanhamento psicológico. Nossa abordagem será vivencial, não com abordagem de literatura do tema. Não vamos fazer um estudo científico da felicidade". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Regina Trindade - Wander Pereira - 11.37s - 28-07-18