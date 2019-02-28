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TELEMEDICINA

'Teleconsulta' foi a responsável pela revogação de resolução do CFM

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação da Associação Paulista de Medicina, Antonio Carlos Endrigo, faltou consenso em torno da consulta online

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 12:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 fev 2019 às 12:29
Depois de algumas semanas de publicação, o Conselho Federal de Medicina voltou atrás e decidiu revogar a resolução que passou a permitir consultas, diagnósticos e até cirurgias a distância, chamada de Telemedicina. Segundo o diretor de Tecnologia da Informação da Associação Paulista de Medicina, Antonio Carlos Endrigo, a revogação se deu principalmente pelas dúvidas e discordâncias envolvendo a teleconsulta. Não há previsão de quando o novo texto será editado. Até lá, a telemedicina ficará subordinada aos termos da resolução CFM número 1.643/2002, que não permite teleconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, teletriagem, telemonitoramento nem teleconferência de ato cirúrgico. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Antônio Carlos Endrigo - 28-02-19

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