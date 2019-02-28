'Teleconsulta' foi a responsável pela revogação de resolução do CFM

Depois de algumas semanas de publicação, o Conselho Federal de Medicina voltou atrás e decidiu revogar a resolução que passou a permitir consultas, diagnósticos e até cirurgias a distância, chamada de Telemedicina. Segundo o diretor de Tecnologia da Informação da Associação Paulista de Medicina, Antonio Carlos Endrigo, a revogação se deu principalmente pelas dúvidas e discordâncias envolvendo a teleconsulta. Não há previsão de quando o novo texto será editado. Até lá, a telemedicina ficará subordinada aos termos da resolução CFM número 1.643/2002, que não permite teleconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, teletriagem, telemonitoramento nem teleconferência de ato cirúrgico.