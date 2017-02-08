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COLETIVA DO GOVERNO

"É sequestrar a liberdade e cobrar resgate", diz Hartung de protesto

Com Hartung estavam o governador em exercício, César Colnago, e o secretário de Estado da Segurança e defesa Social, André Garcia

Publicado em 08 de Fevereiro de 2017 às 12:16

Publicado em 

08 fev 2017 às 12:16
O governador Paulo Hartung, que retornou ao Estado na terça-feira depois de passar por uma cirurgia para retirada de tumor em São Paulo, recebeu a imprensa na manhã desta quarta-feira (8) na residência oficial na Praia da Costa, em Vila Velha, e falou sobre a crise na Segurança devido à paralisação dos policiais militares.
Com Hartung estavam o governador em exercício, César Colnago, e o secretário de Estado da Segurança e defesa Social, André Garcia. Segundo o governador, a paralisação dos policiais militares é uma "chantagem" com o governo.
"É a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba, e cobrar resgate. Nem por aspecto ético se paga resgate, e nem a lei de responsabilidade fiscal permite isso", afirmou Hartung, emocionado.
Confira na íntegra:
Coletiva parte 2 - Paulo Hartung - 08-02-17

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