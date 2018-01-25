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'Quando o imposto é colocado no preço, ninguém vê', diz tributarista

Levantamento recente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) aponta que os tributos embutidos nos produtos escolares, por exemplo, continuam expressivos

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 16:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 jan 2018 às 16:10
Falar de impostos - e do impacto da carga tributária - sempre gera curiosidade por parte dos brasileiros. Afinal, só para se ter uma ideia, os brasileiros pagaram mais de R$ 2 trilhões em impostos, ao longo do último ano. E com o início de um novo ano impostos característicos desta época do ano, como os referentes a material escolar, passam a fazer parte da realidade do brasileiro.
Entrevista - Fabio Botacin - Dr Miguel Silva - 25-01-18.mp3
Levantamento recente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) aponta que os tributos embutidos nos produtos escolares, por exemplo, continuam expressivos - chegando a até 50% do preço do material. A pesquisa da incidência tributária nos itens da lista escolar feito pelo IBPT mostra que nos preços de alguns produtos os tributos equivalem a quase metade do seu valor, como a caneta, que tem (47,49%) de impostos, caderno (34,99%) e a régua com (44,65%).
Nesta edição do CBN Cotidiano, o advogado tributarista, Miguel Silva, traz detalhes do tema e explica porque a defesa da reforma tributária é defendida pelo Instituto. Confira!
 

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