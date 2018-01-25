'Quando o imposto é colocado no preço, ninguém vê', diz tributarista

Falar de impostos - e do impacto da carga tributária - sempre gera curiosidade por parte dos brasileiros. Afinal, só para se ter uma ideia, os brasileiros pagaram mais de R$ 2 trilhões em impostos, ao longo do último ano. E com o início de um novo ano impostos característicos desta época do ano, como os referentes a material escolar, passam a fazer parte da realidade do brasileiro.

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Levantamento recente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) aponta que os tributos embutidos nos produtos escolares, por exemplo, continuam expressivos - chegando a até 50% do preço do material. A pesquisa da incidência tributária nos itens da lista escolar feito pelo IBPT mostra que nos preços de alguns produtos os tributos equivalem a quase metade do seu valor, como a caneta, que tem (47,49%) de impostos, caderno (34,99%) e a régua com (44,65%).