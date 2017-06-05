É preciso ter energia mais limpa, diz especialista

O dia 05 de junho marca a data do Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas, você, sabe se temos motivos para comemorar nessa data? Quais são os principais problemas climáticos e ambientais que afligem aos ecossistemas do país e do Brasil? Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Andrea Santos, secretária executiva do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), explica que eventos climáticos como longos períodos de estiagem como registrado no Espírito Santo já demonstram o desequilíbrio no meio ambiente, e isso se relaciona diretamente com o desmatamento e ocupações irregulares da expansão das cidades. Ouça a entrevista: