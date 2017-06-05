Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

É preciso ter energia mais limpa, diz especialista

No Dia Mundial do Meio Ambiente, especialista explica que eventos climáticos já demonstram o desequilíbrio no meio ambiente. Causas são o desmatamento e ocupações irregulares da expansão das cidades.

Publicado em 05 de Junho de 2017 às 18:51

Publicado em 

05 jun 2017 às 18:51
O dia 05 de junho marca a data do Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas, você, sabe se temos motivos para comemorar nessa data? Quais são os principais problemas climáticos e ambientais que afligem aos ecossistemas do país e do Brasil? Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Andrea Santos, secretária executiva do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), explica que eventos climáticos como longos períodos de estiagem como registrado no Espírito Santo já demonstram o desequilíbrio no meio ambiente, e isso se relaciona diretamente com o desmatamento e ocupações irregulares da expansão das cidades. Ouça a entrevista:
Entrevista- Fabio Botacin - Andreia Santos - 05-06-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados