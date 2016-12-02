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ENTREVISTA

"É preciso planejamento para enfrentarmos a crise hídrica", defende doutor da Ufes

De acordo com ele, é necessário que ocorra uma maior preocupação em torno das chamadas edificações "sustentáveis" para que elas auxiliem

Publicado em 02 de Dezembro de 2016 às 12:20

Publicado em 

02 dez 2016 às 12:20
Mesmo com as chuvas que caíram, na Grande Vitória e em regiões do Norte do Estado, durante o mês de novembro, o cenário da estiagem enfrentado pelo Espírito Santo ainda é preocupante. É o que defende o professor do departamento de Engenharia Ambiental da Ufes e doutor em saneamento, Ricardo Franci. Segundo ele, é necessário que ocorra uma maior preocupação em torno das chamadas edificações "sustentáveis" para que elas auxiliem, por exemplo, na reserva da água de chuvas.
Entrevista - Diony Silva - Ricardo Franci - 02-12-16

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