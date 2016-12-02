"É preciso planejamento para enfrentarmos a crise hídrica", defende doutor da Ufes

Mesmo com as chuvas que caíram, na Grande Vitória e em regiões do Norte do Estado, durante o mês de novembro, o cenário da estiagem enfrentado pelo Espírito Santo ainda é preocupante. É o que defende o professor do departamento de Engenharia Ambiental da Ufes e doutor em saneamento, Ricardo Franci. Segundo ele, é necessário que ocorra uma maior preocupação em torno das chamadas edificações "sustentáveis" para que elas auxiliem, por exemplo, na reserva da água de chuvas.