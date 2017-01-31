"É preciso maior fiscalização por parte das empresas do setor de extração de rochas no Espírito Santo"

Desde o último domingo o jornal A Gazeta acompanha, na série especial do jornalista Patrik Camporez, a realidade no setor de extração de rochas no Espírito Santo. Em uma discussão sobre o assunto na Rádio CBN Vitória, o tecnologista da Fundacentro-ES, Antonio Carlos Garcia Junior, defendeu que é necessário uma maior fiscalização por parte das empresas do setor sobre o trabalho dos funcionários da área.