'Plea bargaining': especialistas analisam a proposta de Sérgio Moro

O "Plea bargaining" é um mecanismo jurídico existente nos Estados Unidos, que consiste no acordo penal entre o investigado e a Promotoria antes da ação ser aberta. A decisão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de enviar ao Congresso uma proposta para inserir na legislação criminal brasileira o mecanismo semelhante ao americano, repercutiu intensamente no meio jurídico. O dispositivo jurídico permite à pessoa investigada por crime firmar acordo com a Promotoria antes da abertura da ação penal.

A Juíza Larissa Pinho é vice-presidente e diretora acadêmica do Fórum Nacional de Juízes Criminais (Fonajuc), traz os motivos do Fórum defender a proposta de Moro.

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Já para o advogado criminalista e constitucionalista Adib Abdouni, a proposta de Moro para desafogar o Poder Judiciário ‘mostra-se incompatível com o nosso sistema jurídico processual penal'. Abdouni também sustenta que não existe a possibilidade de se delegar ao órgão acusador, ou seja, ao Ministério Público, a competência exclusiva do juiz de julgar, absolver ou apenar o infrator. Ele destaca que o emprego desse instrumento nos EUA, ‘que não se confunde com a colaboração premiada’, se justifica pelas peculiaridades legais americanas.