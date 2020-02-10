Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PROPAGANDA IRREGULAR

É permitido fazer campanha eleitoral antes do prazo?

Carro plotado, reuniões com a comunidade e panfletos: saiba o que é liberado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 19:37

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

10 fev 2020 às 19:37
Estamos em ano eleitoral. Em outubro, os brasileiros vão escolher seus representantes na esfera municipal. São vereadores e prefeitos. O prazo para início da propaganda eleitoral é 16 de agosto, mas alguns sinais de possíveis candidatos já podem ser vistos pelas ruas da Grande Vitória. Alguns carros já carregam adesivos indicando um concorrente a um cargo público. Outros se reúnem em praças e igrejas para se apresentarem à população. Em entrevista à CBN Vitória, Francisco Martinez Berdeal, promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo e dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, explicou quais práticas são legais ou ilegais antes do início da propaganda oficial. Confira! 
Entrevista - Lucas Valadão - Francisco Martinez - 10-02-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados