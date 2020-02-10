É permitido fazer campanha eleitoral antes do prazo?

Estamos em ano eleitoral. Em outubro, os brasileiros vão escolher seus representantes na esfera municipal. São vereadores e prefeitos. O prazo para início da propaganda eleitoral é 16 de agosto, mas alguns sinais de possíveis candidatos já podem ser vistos pelas ruas da Grande Vitória. Alguns carros já carregam adesivos indicando um concorrente a um cargo público. Outros se reúnem em praças e igrejas para se apresentarem à população. Em entrevista à CBN Vitória, Francisco Martinez Berdeal, promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo e dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, explicou quais práticas são legais ou ilegais antes do início da propaganda oficial. Confira!