'O produtor rural saiu da UTI', afirma secretário de Agricultura, após ano difícil imposto pela seca

"Por conta da seca se fizéssemos um paralelo com um paciente de um hospital, diríamos que o produtor rural capixaba já saiu da UTI", declarou o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, em entrevista na série "Retrospectiva 2016". O comportamento do clima, com chuvas de fim de ano dentro da média histórica - ou um pouco abaixo - ajudam a amenizar a situação neste início de 2017 e dão perspectivas um pouco melhores, mas ainda em um cenário difícil, de acordo com o chefe da pasta.
A agricultura do Espírito Santo teve um prejuízo de R$ 3,6 bilhões nos últimos dois anos por causa da falta de chuva. Sem água para irrigar a plantação, lavouras são perdidas e o que resiste à seca não se desenvolve como deveria. O endividamento dos produtores rurais também é um fator preocupante, de acordo com Octaciano Neto.
Entrevista - Paulo Rogerio - Otaciano Neto - 29-12-16.mp3