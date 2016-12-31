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Retrospectiva 2016

'O produtor rural saiu da UTI', afirma secretário de Agricultura, após ano difícil imposto pela seca

Octaciano Neto foi entrevistado e destacou as particularidades ao longo do ano, no setor que acumulou prejuízo de R$ 3,6 bilhões com a crise hídrica, no período referente aos dois últimos anos

Publicado em 31 de Dezembro de 2016 às 04:48

Publicado em 

31 dez 2016 às 04:48
"Por conta da seca se fizéssemos um paralelo com um paciente de um hospital, diríamos que o produtor rural capixaba já saiu da UTI", declarou o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, em entrevista na série "Retrospectiva 2016". O comportamento do clima, com chuvas de fim de ano dentro da média histórica - ou um pouco abaixo - ajudam a amenizar a situação neste início de 2017 e dão perspectivas um pouco melhores, mas ainda em um cenário difícil, de acordo com o chefe da pasta.
A agricultura do Espírito Santo teve um prejuízo de R$ 3,6 bilhões nos últimos dois anos por causa da falta de chuva. Sem água para irrigar a plantação, lavouras são perdidas e o que resiste à seca não se desenvolve como deveria. O endividamento dos produtores rurais também é um fator preocupante, de acordo com Octaciano Neto. 
Entrevista - Paulo Rogerio - Otaciano Neto - 29-12-16.mp3

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