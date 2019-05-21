É o cara que prega conhecimento, diz ator que interpreta Alan Kardec

Cena do filme "Kardec", de Wagner Assis Crédito: Divulgação/Sony

Lançado no último dia 16, o filme "Kardec: A história por trás do nome" retrata a vida de Hippolyte Léon Denizard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, francês pai da Doutrina Espírita. Dirigido por Wagner de Assis, mesmo nome por trás de "Nosso Lar", que superou 4 milhões de espectadores nos cinemas. O ator Leonardo Medeiros, protagonista da produção, traz detalhes do processo de preparação e receptividade do público junto à cinebiografia.

"Tem uma produção de época nunca antes vista no cinema brasileiro. Nós gravamos em Notre Dame antes do incêndio", lembra o ator. Ele fala que Kardec era, antes de tudo, cético. E isso também chama atenção no filme.

"A repercussão é linda. Recebo diariamente centenas de mensagens, citando o filme e detalhes que as fizeram se emocionar", destaca Leonardo ao citar que o filme é esclarecedor. "O Kardec é o conhecimento, é cara que prega o conhecimento. E a dúvida acima de tudo, duvidar antes. Não sair acreditando em tudo".

Ouça a entrevista completa:

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