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CINEMA

É o cara que prega conhecimento, diz ator que interpreta Alan Kardec

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o ator Leonardo Medeiros traz detalhes da produção que estreou na última semana

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 17:47

Publicado em 

21 mai 2019 às 17:47
Cena do filme "Kardec", de Wagner Assis Crédito: Divulgação/Sony
Lançado no último dia 16, o filme "Kardec: A história por trás do nome" retrata a vida de Hippolyte Léon Denizard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, francês pai da Doutrina Espírita. Dirigido por Wagner de Assis, mesmo nome por trás de "Nosso Lar", que superou 4 milhões de espectadores nos cinemas. O ator Leonardo Medeiros, protagonista da produção, traz detalhes do processo de preparação e receptividade do público junto à cinebiografia.
"Tem uma produção de época nunca antes vista no cinema brasileiro. Nós gravamos em Notre Dame antes do incêndio", lembra o ator. Ele fala que Kardec era, antes de tudo, cético. E isso também chama atenção no filme. 
"A repercussão é linda. Recebo diariamente centenas de mensagens, citando o filme e detalhes que as fizeram se emocionar", destaca Leonardo ao citar que o filme é esclarecedor. "O Kardec é o conhecimento, é cara que prega o conhecimento. E a dúvida acima de tudo, duvidar antes. Não sair acreditando em tudo". 
Ouça a entrevista completa: 
Entrevista - Fabio Botacin - Leonardo Medeiros - 21-05-19.mp3
SINOPSE
Paris, 1850. O fenômeno das mesas girantes intriga toda a Europa e o cético professor Rivail (Leonardo Medeiros) é convidado a uma sessão. Obstinado, ele inicia uma investigação em busca da verdade a partir de métodos científicos. Decidido a revelar seus estudos para o mundo, Rivail adota o pseudônimo Allan Kardec e lança sua primeira obra “O Livro dos Espíritos” – base da Doutrina Espírita. Perseguido, ele persiste e conta com o apoio companheiro de sua esposa, a também professora e musicista Amélie-Gabrielle Boudet (Sandra Corveloni).
 

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