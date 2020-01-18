"Impostômetro": Pagamento de impostos já supera R$ 130 bilhões em 2020

Nos primeiros 16 dias de 2020, a população brasileira já pagou mais de R$ 136 bilhões de reais em impostos. Isso mesmo! É o que aponta o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Mesmo assim, a redução da carga tributária é uma realidade distante no cenário do brasileiro, que trabalhará 153 dias no ano só para pagar impostos. É sobre esse assunto que o jornalista José Carlos Schaeffer conversou com o presidente-executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloi Olenike. Acompanhe a entrevista!
Entrevista - José Carlos Schaeffer - João Eloi Olenike - 11.46s - 18-01-20