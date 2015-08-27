É hoje! Dan, Godoy e Medina empolgados para apresentar o "Fim de Expediente" em Vitória

A rádio CBN Vitória vai exibir uma edição especial do programa “Fim de Expediente”. A atração vai ao ar para todo o Brasil diretamente do auditório da Rede Gazeta, na próxima sexta-feria, 28 de agosto, às 18h, em Vitória.

Apresentado pelo ator Dan Stulbach, pelo escritor José Godoy e pelo economista Luiz Gustavo Medina, o talk show levará ao auditório o ex goleiro Carlos Germano para um bate-papo descontraído. Os apresentadores conversaram com Fábio Botacin sobre as expectativas de virem à capital e até falaram da moqueca capixaba. Ouça na íntegra: