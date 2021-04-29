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SEGURANÇA PÚBLICA

'Guarda na Comunidade' quer ouvir moradores e comerciantes em VV

Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Geovanio Ribeiro, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, fala sobre o tema

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 abr 2021 às 11:20
Foi lançado essa semana em Vila Velha, o projeto "Guarda na Comunidade", que tem como objetivo levar a corporação aos bairros das cinco regiões da cidade para ouvir a população, entender os principais pontos sensíveis quanto à segurança pública e incentivar o registro das ocorrências. O primeiro bairro atendido é Itapuã e o primeiro ponto escolhido foi a Praça Don Cavatti. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Geovanio Ribeiro, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, fala sobre o tema.
O projeto consiste em uma equipe destacada, que fica das 15h às 22h, num ponto do bairro, com um ônibus de base. "Os guardas que compõem a equipe fazem a abordagem ativa, conversando com os empresários, mas também recebem os moradores que quiserem falar com eles sobre algum problema. Os próximos pontos, ainda em Itapuã, serão a praça Agenor Moreira, a rotatória do Plano 100, o cruzamento das avenidas Jair de Andrade e Hugo Musso e a rua Fortaleza, próximo aos supermercados", diz.
"É uma forma de ouvir o que o cidadão acha importante e nos colocarmos ainda mais à disposição. Quanto maior esta interação, melhor será o planejamento e execução das ações em prol da segurança na cidade", informa o secretário.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geovanio Ribeiro - 29-04-21 .mp3

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