'Guarda na Comunidade' quer ouvir moradores e comerciantes em VV

Foi lançado essa semana em Vila Velha, o projeto "Guarda na Comunidade", que tem como objetivo levar a corporação aos bairros das cinco regiões da cidade para ouvir a população, entender os principais pontos sensíveis quanto à segurança pública e incentivar o registro das ocorrências. O primeiro bairro atendido é Itapuã e o primeiro ponto escolhido foi a Praça Don Cavatti. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Geovanio Ribeiro, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, fala sobre o tema.

O projeto consiste em uma equipe destacada, que fica das 15h às 22h, num ponto do bairro, com um ônibus de base. "Os guardas que compõem a equipe fazem a abordagem ativa, conversando com os empresários, mas também recebem os moradores que quiserem falar com eles sobre algum problema. Os próximos pontos, ainda em Itapuã, serão a praça Agenor Moreira, a rotatória do Plano 100, o cruzamento das avenidas Jair de Andrade e Hugo Musso e a rua Fortaleza, próximo aos supermercados", diz.

"É uma forma de ouvir o que o cidadão acha importante e nos colocarmos ainda mais à disposição. Quanto maior esta interação, melhor será o planejamento e execução das ações em prol da segurança na cidade", informa o secretário.