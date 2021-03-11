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A HISTÓRIA DAS PANDEMIAS

'Covid-19: antes e depois': um retrato do mundo em pandemia

Ouça entrevista com o consultor de Sustentabilidade e pesquisador do Núcleo de Estudos do Futuro (NEF) da PUC-SP, Nilson Pereira Baptista

Publicado em 11 de Março de 2021 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mar 2021 às 10:39
O que sabemos de uma pandemia e como será o mundo quando tudo isso tiver seu fim? O consultor de Sustentabilidade e pesquisador do Núcleo de Estudos do Futuro (NEF) da PUC-SP, Nilson Pereira Baptista, aproveitou a quarentena para estudar as pandemias, a história da China - berço da pandemia -, reunir dados sobre a atual situação mundial e usar tudo isso para contextualizar a covid-19 neste momento de transição de era histórica. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, o escritor vive no Espírito Santo e desde criança passou a frequentar o estado capixaba. “Covid-19: Antes e Depois” foi lançado simultaneamente no Brasil e em Portugal pela Editora Lisbon International Press, no início de dezembro de 2020. Como vai ser depois da pandemia? Teremos um mundo mais tumultuado, cheio de desafios. A pobreza extrema será um dos maiores desafios que teremos que vencer, pra entrar na nova era. A nova era também demandará um ser humano melhor, analisa o pesquisador. O livro pode ser adquirido no site da editora: https://www.lisboninternationalpress.com/livraria/covid-19-antes-e-depois
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nilson Pereira Baptista, - 11-03-21.mp3

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