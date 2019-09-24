É absurdo não ter adrenalina em farmácia, avalia médico alergista

Médico fala sobre orientações para alérgicos Crédito: Divulgação

A morte do presidente da Federação de Capoeira do Espírito Santo (Fecaes), Alcebíades Milton Cabral, o Mestre Cabral, de 60 anos, após comer arroz com siri desfiado, levantou dúvidas sobre o risco de alergias. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o médico alergista José Carlos Perini, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia no Espírito Santo, alerta sobre reações que podem ser graves, principalmente para os anafiláticos.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Jose Carlos Perini - 24-09-19

"As pessoas alérgicas precisam ter a mão objetos para seu resgate, principalmente o anafilático, que tem uma reação aguda intensa e rápida, com reação de coceira, inchaço, obstrução de vias respiratórias, queda da pressão arterial, podendo levar a uma parada cardio-respiratória. É uma reação que não tem haver com quantidade. Um alérgico que tiver contato com o que desencadeia a reação, já pode desencadear um choque", disse.

O presidente também explica o que está envolvido na falta de acesso à adrenalina no país. "Adrenalina é um problema nesse país. Considero um caso absurdo. Ela não está na rede de distribuição pois não pode vender. Além de não ter o auto-injetor, a adrenalina por ampola não está em comércio no Brasil nem por receita controlada. Aqui custa absurdamente caro, mas no exterior é distribuída pelos planos de saúde para que o paciente não venha a parar numa UTI que seria muito mais caro", pondera.