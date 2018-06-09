Vitória terá festival de culinária japonesa neste sábado

Sushi (foto), sashimi, gyouza e tempura estão entre as delícias oferecidas no evento Crédito: Rawpixel/Pixabay

Para os amantes da culinária japonesa - e para aqueles que ainda não conhecem -, eis uma bela oportunidade para saborear as delícias da Terra do Sol Nascente feitas pelos próprios descendentes. Neste sábado (9), das 18h às 22h30, acontece o 50º Festival de Culinária Japonesa, na Associação Nikkei de Vitoria, localizada no bairro Mata da Praia, com entrada pelo Parque da Pedra da Cebola.

"Para maior comodidade, o estacionamento do Parque Pedra da Cebola estará aberto para o nosso evento. A entrada será pelo próprio Parque da Cebola, não tem erro, vai estar todo sinalizado com os nosso tyotin (luminária típica japonesa feito de bambu e papel)", explica a diretora adjunta de eventos da associação, Sati Fukunaga.

OPÇÕES

Tempura de legumes, korokke, yakisoba, gyoyza, sashimi e sushis estão no cardápio oferecido pelos organizadores. Os valores variam de R$ 10 a R$ 30, devido a alguns alimentos serem vendidos em porções.

Se você não é muito fã da culinária japonesa, não se preocupe pois dá para acompanhar os amigos. "Não poderia faltar espetinho de carne e frango para agradar também aqueles que ainda não se familiarizaram com a comida japonesa. Além disso, quem comparecer, poderá provar o nosso sakê a 8 reais", ressalta Fukunaga.

COMPRA ANTECIPADA

Sati sugere que, como a procura é grande, que os visitantes já garantam seus tickets com antecedência. "A produção é limitada, pois todos os pratos são feitos pelas senhoras e senhores da Associação. Para que as pessoas não fiquem sem o seu prato predileto, todos os produtos poderão ser comprados antecipadamente pelo site da própria Associação ou pelos telefone: (27) 3324-0880 e (27) 99854-5762", explica, lembrando que a venda on line acontecerá até o meio dia de sábado ou até durarem os estoques.

Mas não só de comida será formado o evento, Sati adianta uma das atrações: "Ao final do evento, teremos o nosso tradicional Bom Odori, uma dança tradicional japonesa. Venha se divertir", convida.

SERVIÇO

50º Festival de Culinária Japonesa

Quando: Sábado (9), das 18h às 22h30

Onde: Associação Nikkei de Vitória - R. João Nunes Coelho, 244 - Mata da Praia, Vitória (a entrada será feita pelo Parque da Cebola, onde os carros também podem ser estacionados)

Entrada franca

Valores dos pratos:

Porção de sushi variado: R$ 30

Porção de Sashimi: R$ 20

Yakisoba e Gyouza: R$ 15

Tempura de legumes e Korokke: R$ 10