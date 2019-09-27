Viradão Vitória 2019: food trucks terão opções a partir de R$ 7

Comida mexicana do Sandurritus e sorvechurros do Te Quiero Churros são opções para o Viradão. Crédito: Instagram Sandurritus e Te Quiero Churros

Para quem quiser matar a fome entre um show e outro do Viradão Vitória , um circuito com 12 food trucks vai atender o público no sábado, das 18h às 4h, e no domingo, das 16h às 20h. Os carros estarão posicionados ao longo da Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho entre a Fafi e a Dacasa Financeira. Confira os cardápios:

Bar One Drinks

Coquetéis variados e seis versões de caipirinha  uma delas é feita com suco de limão, mel, limão galego e cachaça curtida no cravo. Preços entre R$ 15 e 30.

Batata da Kekka

A especialidade é a batata recheada tipo suíça. Entre os oito tipos de recheio, os mais pedidos são carne seca, frango e calabresa (R$ 18 cada uma).

Cervejaria Noi

Servirá seis estilos de cerveja, entre as quais pilsen, witbier com limão siciliano, belgian pale ale e IPA (R$ 10/300 ml e R$ 20/500ml).

Rock Massa

Hambúrguer artesanal e porção de batatas no cone. Destaque para o Rocket (carne de 150g geleia de pimenta biquinho, queijo branco e crispy de batata doce/ R$ 25).

Espetaria da Praia

Espetinhos na brasa de boi, misto e de frango (a partir de R$ 7). Porção de picanha com fritas (R$ 35/500g).

Te Quiero Churros

Churros com recheio, coberturas e toppings à escolha (R$ 10 cada um). O tradicional, recheado com doce de leite ou chocolate, sai por R$ 7, e o Sorvechurros (cascão com sorvete, churros e coberturas à escolha, a partir de R$ 13) é uma exclusividade do food truck.

King Kong

Cinco opções de hambúrguer na brasa, de R$ 18 a R$ 24, acompanhados de fritas.

Sandurritus

Comida mexicana (burritos, nachos, nachos, tacos, fajitas e quesadillas) de R$ 10 a R$ 40. Entre as opções de hambúrguer, Tex-mex, com 2 carnes de 150g, geleia de maçã com pimenta dedo-de-moça, jalapeño, cheddar e guacamole (R$ 30).

Mr. Frango

Porções de peito de frango empanado com fritas (a partir de R$ 30/500g).

Pequenos Barbecue

Espetinhos a R$ 7 cada um e porções de churrasco com fritas, vinagrete e farofa (a partir de R$ 15).

Crepe Francês & Cia

Crepes no estilo francês em 17 versões, salgadas e doces. Os preços variam entre R$ 15 e R$ 25 cada um.

Jamaicas Burguer

Nove opções de hambúrguer, de R$ 15 a R$ 30 cada um, e porções de batata frita com cobertura tradicional ou de cheddar com bacon.

Almoço musical na Rua Sete e feijoada no Mucane

Durante a Virada da 7, que promoverá em seu centro artístico (Rua Sete, 263), a produtora cultural Stael Magesck convida o chef Weyden Rodrigues para preparar o almoço musical, sábado e domingo, das 12h às 15h.

O prato do evento será o Furdunço Cultural, uma salada fria à base de feijão branco, legumes variados e especiarias que custará R$ 18 com linguiça e bacon e R$ 15 sem proteína. Durante o almoço, o som fica por conta de Hygor Mello no sábado e do Coletivo Autoral no domingo.