Vila Velha vira capital cervejeira do Estado no verão

Degusta Beer Festival comemora um ano com uma edição especial de verão Crédito: Monique Barth/Facebook Degusta Beer

Nada melhor que aquela cerveja gelada nesse calor intenso proporcionado pelo verão. Aproveitando o clima favorável, dois festivais em homenagem a loira mais desejada da estação prometem refrescar os próximos dias dos capixabas, se tornando uma opção para aqueles que não pretendem viajar. Eles aportam em Vila Velha e, com entrada gratuita, transformam a cidade canela-verde na capital cervejeira do Espírito Santo. .

O primeiro é o Festival Like Beer, que acontece de quinta (4) a sábado (6), na Prainha. Além da variedade de rótulos artesanais, o evento terá 15 opções gastronômicas, espaço para as crianças e atrações de pop, rock e blues em uma programação que será embalada por três bandas.

Nesta primeira edição do Festival Like Beer na Prainha preparamos uma programação bacana de bandas locais de Blues e Rock. O evento é para toda a família, e poder reunir todas as idades e gerar uma opção de entretenimento em Vila Velha é nosso objetivo, visto que grande parte das atrações acontecem em Guarapari, ressaltou o organizador do evento, Eduardo Paganni.

Degusta Beer Festival oferecerá mais de 80 rótulos de cervejas nacionais e importadas Crédito: Monique Barth/Facebook Degusta Beer

O segundo evento é o maior do gênero no Estado e acontece em mais dias. Serão 8 dias de evento, 10 bandas de rock e pop rock, 20 Cervejarias, 10 Food Trucks e 06 Food Bikes. O Degusta Beer será realizado de 11 a 14 e de 18 a 21, no estacionamento do Boulevard Shopping, em Itaparica.

Comemorando um ano de existência, o festival traz para esse verão mais de 80 rótulos de cervejas - inclusive internacionais - que já são conhecidas pelo público capixaba e promete surpreender os turistas que vistam a cidade. A festa fica por conta das 10 bandas que se apresentarão no palco montado numa área coberta com 600m2, Claudio Bocca, Dona Fran, Quintal Selvagem e muito mais.

"Com entrada gratuita e uma variedade de atrações a expectativa é grande. Só no último evento, cerca de 25 mil pessoas circularam pelo local, gerando mais de 200 empregos diretos e indiretos e movimento a economia local, uma oportunidade não apenas para quem vai curtir como para quem busca empreender", explica Leonardo Castilho, organizador do evento.

Serviço:

Festival Like Beer

Com oito cervejarias, 15 food trucks, mais espaço kids

Onde: Parque da Prainha, Vila Velha

Quando: de quinta (4) a sábado (6), das 17h às 23h

Atrações: sempre a partir das 20h

Quinta: Quintal Selvagem, com Amaro Lima (quinta); Banda Like a Boss (sexta); e Sunrise Blues Band (sábado)

Entrada franca

Mais informações: (27) 3201-8687 / (27) 9.9819-0642

Degusta Beer

Com 20 Cervejarias, 10 Food Trucks e 06 Food Bikes

Quando: 11 a 14 e 18 a 21 de janeiro

Horário: Quintas e sextas, das 17h às 24h. Sábados e domingos, das 15h às 24h.

Onde: Estacionamento do Boulevard Shopping  Ao lado do Jockey Club

Atrações: Versão Pirata (dia 11); Claudio Bocca (dia 13); Dona Fran e Duets (Dia 13); Quintal Selvagem (dia 14); HellRoute (dia 18); Stone Cover (dia 19); Bad Guys e Zé Maholics (dia 20); Like a Boss (dia 21)