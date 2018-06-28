Veja os rótulos vencedores do prêmio Top Five da Expovinhos 2018

Vinho, minuto do vinho, uva Crédito: Divulgação

Trinta vinhos foram eleitos na noite dessa quarta-feira (27) como os melhores de suas categorias durante a abertura do Vitória Expovinhos 2018  10º Salão Internacional do Vinho -, no Centro de Convenções de Vitória. O evento apresentou o resultado do Prêmio Top Five, que elege os cinco melhores vinhos em seis categorias.

O Top Five premia os cinco vinhos mais bem pontuados nas categorias: tinto e branco do velho mundo, tinto e branco do novo mundo, espumante e vinho de sobremesa. Não há na premiação um único vencedor, mas os melhores pontuados.

Para a premiação, os jurados avaliaram mais de 160 vinhos numa degustação às cegas, ou seja, sem saber qual o vinho que estava sendo provado. Critérios como sabor, aroma e textura foram avaliados e pontuados para chegar aos cinco melhores de cada categoria.

VINHOS BRANCOS NOVO MUNDO

1 - Matua Marlborough Sauvignon Blanc, produzido por Treasury Wine Marlborough (Safra 2014)

2 - Eulen Identidad Torrontés, produzido por Funckenhausen Vineyards - Argentina (Safra 2017)

3 - Pizzato Gran Reserva Legno, produzido por Vale Dos Vinhedos - Bento Gonçalves (Safra 2017)

4 - Santa Ema Amplus Sauvignon Blanc, produzido por Vale de Leyda - Chile (Safra 2017)

5 - Apaltagua Reserva Chardonay, produzido por Vale Casa Blanca - Chile (Safra 2017)

VINHOS BRANCOS VELHO MUNDO

1 - Toques & Clochers Autan Limoux Chardonnay Aoc, produzido por Languedoc - França (Safra 2012)

2 - Guru, produzido por Douro - Portugal (Safra 2016)

3 - Sôttal Leve, produzido em Lisboa (Safra 2016)

4 - Ameal Escolha, produzido por Ameal  Vale Do Lima (Safra 2014)

5 - La Meuliere Chablis, produzido por Borgonha França (Safra 2014)

ESPUMANTES

1 - Vinha D'ervideira, produzido por Alentejo (Safra 2014)

2 - Miolo Millésime Brut, produzido por Dovv - Vale Dos Vinhedos (Safra 2012)

3 - Garibaldi VG Extre Brut, produzido na Serra Gaúcha (não safrado)

4 - Vértice Millésime, produzido por Douro - Portugal (Safra 2011)

5 - Freixenet Reserva Rea, produzido por Freixenet - Barcelona (não safrado)

VINHOS SOBREMESA

1 - Familia Deicas Licor Tannat, produzido por F. Deicas Juanicó (Safra 2011)

2 - Moscatel, produzido por Cadão Portugal (não safrado)

3 - Salton Intenso Licoroso, produzido em Bento Gonçalves (não safrado)

4 - Porto Ceremony Tawny 20 anos, produzido por Douro - Portugal (não safrado)

5 - Taylors Tawny 10 Anos, produzido por Taylors - Douro (não safrado)

VINHOS TINTOS VELHO MUNDO

1 - Vinho cabriz reserva tinto, produzido por dão  Portugal (Safra 2013)

2 - Roquette & Cazes, produzido por Quinta Do Crasto - ouro (Safra 2014)

3 - Vinha Grande Tinto, produzido por Casa Ferreirinha Douro - Portugal (Safra 2015)

4 - Vitorale Montepulciano Abruzzo Premium, produzido por Abruzzo Italia (Safra 2014)

5 - Faustino I Gran Reserva, produzido por Rioja Espanha (Safra 2005)

VINHOS TINTOS NOVO MUNDO

1 - Vinho Corte Cave, produzido por Serra Gaúcha (Safra 2011)

2 - Armando Memória, produzido por Peterlongo Campanha Gaúcha (Safra 2016)

3 - Pizzato Gran Reserva Concentus, produzido por Vale Dos Vinhedos - Bento Gonçalves (Safra 2014)

4 - Storia Merlot, produzido em Bento Gonçalves (Safra 2011)