Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evento em Vitória

Veja os rótulos vencedores do prêmio Top Five da Expovinhos 2018

Prêmio elege os cinco vinhos mais bem pontuados nas categorias: tinto e branco do velho mundo, tinto e branco do novo mundo, espumante e vinho de sobremesa

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 15:28
Vinho, minuto do vinho, uva Crédito: Divulgação
Trinta vinhos foram eleitos na noite dessa quarta-feira (27) como os melhores de suas categorias durante a abertura do Vitória Expovinhos 2018  10º Salão Internacional do Vinho -, no Centro de Convenções de Vitória.  O evento apresentou o resultado do Prêmio Top Five, que elege os cinco melhores vinhos em seis categorias.
O Top Five premia os cinco vinhos mais bem pontuados nas categorias: tinto e branco do velho mundo, tinto e branco do novo mundo, espumante e vinho de sobremesa. Não há na premiação um único vencedor, mas os melhores pontuados.
Para a premiação, os jurados avaliaram mais de 160 vinhos numa degustação às cegas, ou seja, sem saber qual o vinho que estava sendo provado. Critérios como sabor, aroma e textura foram avaliados e pontuados para chegar aos cinco melhores de cada categoria.
VINHOS BRANCOS NOVO MUNDO
1 - Matua Marlborough Sauvignon Blanc, produzido por Treasury Wine Marlborough (Safra 2014)
2 - Eulen Identidad Torrontés, produzido por Funckenhausen Vineyards - Argentina (Safra 2017)
3 - Pizzato Gran Reserva Legno, produzido por Vale Dos Vinhedos - Bento Gonçalves (Safra 2017)
4 - Santa Ema Amplus Sauvignon Blanc, produzido por Vale de Leyda - Chile (Safra 2017)
5 - Apaltagua Reserva Chardonay, produzido por Vale Casa Blanca - Chile (Safra 2017) 
VINHOS BRANCOS VELHO MUNDO
1 - Toques & Clochers Autan Limoux Chardonnay Aoc, produzido por Languedoc - França (Safra 2012)
2 - Guru, produzido por Douro - Portugal (Safra 2016)
3 - Sôttal Leve, produzido em Lisboa (Safra 2016)
4 - Ameal Escolha, produzido por Ameal  Vale Do Lima (Safra 2014)
5 - La Meuliere Chablis, produzido por Borgonha França (Safra 2014)
ESPUMANTES
1 - Vinha D'ervideira, produzido por Alentejo (Safra 2014)
2 - Miolo Millésime Brut, produzido por Dovv - Vale Dos Vinhedos (Safra 2012)
3 - Garibaldi VG Extre Brut, produzido na Serra Gaúcha (não safrado)
4 - Vértice Millésime, produzido por Douro - Portugal (Safra 2011)
5 - Freixenet Reserva Rea, produzido por Freixenet - Barcelona (não safrado)
VINHOS SOBREMESA
1 - Familia Deicas Licor Tannat, produzido por F. Deicas Juanicó (Safra 2011)
2 - Moscatel, produzido por Cadão Portugal (não safrado)
3 - Salton Intenso Licoroso, produzido em Bento Gonçalves (não safrado)
4 - Porto Ceremony Tawny 20 anos, produzido por Douro - Portugal (não safrado)
5 - Taylors Tawny 10 Anos, produzido por Taylors - Douro (não safrado)
VINHOS TINTOS VELHO MUNDO
1 - Vinho cabriz reserva tinto, produzido por dão  Portugal (Safra 2013)
2 - Roquette & Cazes, produzido por Quinta Do Crasto - ouro (Safra 2014)
3 - Vinha Grande Tinto, produzido por Casa Ferreirinha Douro - Portugal (Safra 2015)
4 - Vitorale Montepulciano Abruzzo Premium, produzido por Abruzzo Italia (Safra 2014)
5 - Faustino I Gran Reserva, produzido por Rioja Espanha (Safra 2005)
VINHOS TINTOS NOVO MUNDO
1 - Vinho Corte Cave, produzido por Serra Gaúcha (Safra 2011)
2 - Armando Memória, produzido por Peterlongo Campanha Gaúcha (Safra 2016)
3 - Pizzato Gran Reserva Concentus, produzido por Vale Dos Vinhedos - Bento Gonçalves (Safra 2014)
4 - Storia Merlot, produzido em Bento Gonçalves (Safra 2011)
5 - Cous. Macul Finis Terrae Blend, produzido por Valle Del Maipo Chile (Safra 2012) 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados