Com massa folhada

Strudel de maçã: aprenda a receita da chef Cleide Morais

Sobremesa de origem austríaca vai ao forno e é uma ótima opção para acompanhar chás

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 14:00
Crédito: Ari Oliveira/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 400g de massa folhada congelada 
  • 750g de maçã nacional 
  • 3 colheres (sopa) de manteiga gelada 
  • 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro 
  • 1 colher (café) de canela em pó 
  • 5 colheres (sopa) de farinha de rosca fina 
  • 1 xícara (chá) de uvas-passas brancas e pretas 
  • 1 xícara (chá) de nozes trituradas ou amendoim/castanha 
  • Chantilly ou sorvete de creme 

MODO DE PREPARO:

Coloque de molho na água as uvas-passas até reidratá-las (por mais ou menos meia hora) e escorra. Misture o açúcar e a canela e reserve. Descasque as maçãs e fatie-as em pedaços bem finos, retirando as sementes. Misture as uvas-passas, as nozes e a maçã. Reserve.
Divida a massa já descongelada em um retângulo com 3 milímetros de espessura, abrindo com o rolo e deixando bem fina, quase transparente (um truque é colocar uma mão aberta por baixo da massa e observar se as linhas da palma estão visíveis).
Pincele o retângulo de massa com a manteiga e polvilhe a farinha de rosca. No centro da massa e no sentido do comprimento, coloque as maçãs, as nozes e as uvas-passas. Cubra o recheio com uma das laterais da massa e feche o strudel com a outra lateral.
Pressione levemente para selar, feche as pontas pincelando todo o strudel com a manteiga. Forre um tabuleiro com papel-manteiga e asse em forno médio (180°C) por 30 minutos. Deixe amornar e salpique a canela com açúcar. Sirva com sorvete de creme ou chantilly.

